Also lieber ganz auf Vorsätze pfeifen?

Das könnte natürlich ein Weg sein. Denn gute Vorsätze sind nicht verkehrt, aber wieso braucht es dafür den 1. Januar? Mit dem Rauchen aufhören kann man auch an jedem anderen Tag, gesund essen sollte man sowieso das ganze Jahr über und wer gar nicht erst zu viel trinkt, der muss an Neujahr seinen Konsum auch nicht runterschrauben.



Aber nun gut, gehen wir davon aus, es braucht den Stichtag. Wie sollen wir denn die guten Vorsätze in die Tat umsetzen? Es braucht in erster Linie konkrete, realistische Ziele. Denn nur greifbare Ziele, sind erreichbare Ziele. Wer zum Beispiel mehr Sport machen möchte, sollte sich eine Sportart suchen, die zu einem passt statt sich jeden Tag ins Fitness schleppen zu wollen. Wie wäre es stattdessen mit Tanzen oder Yoga? Man könnte sich aber auch einfach vornehmen, von nun an die Treppe statt den Lift zu nehmen oder täglich 10'000 Schritte zu gehen. Auch wer sich ausgewogen ernähren oder ein paar Kilos verlieren will, braucht einen Plan. Man könnte zum Beispiel auf Süssgetränke verzichten, einmal am Tag den Teller Pasta gegen Gemüse austauschen oder kleinere Portionen essen.



Auch sollte man nicht alles auf einmal wollen. Fokussiert euch auf eine Sache. Wer also mit dem Rauchen aufhören möchte, muss nicht noch nebenbei eine Crash-Diät starten. Lieber Step by Step. Das ist viel leichter umzusetzen. Ausserdem sorgen die kleinen Erfolgsmomente dann automatisch für neue Motivation, um weitere Ziele anzupacken.