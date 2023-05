An den Zahnarzttermin der Tochter denken, Katzenfutter kaufen nicht vergessen, nach dem Bürojob noch den Abwasch erledigen, Einkaufszettel schreiben und dabei schon die nächsten Mahlzeiten planen: Ohne mentale Organisation funktioniert im Haushalt nichts reibungslos. Noch immer werden diese unsichtbaren Aufgaben in Familien meist von Müttern geschultert. Man spricht dann von «Mental Load». Psychologin Dr. Hanne Horvath erklärt, warum die Mental-Load-Falle so oft Frauen betrifft und wie es gelingen kann, in Sachen mentale Denkarbeit für mehr Gleichberechtigung in ihrer Beziehung zu sorgen.