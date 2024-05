Mit diesen zehn Tipps werdet ihr fit und munter

4. Sonne im Bett

Was im Winterhalbjahr leider nicht funktioniert, weil die liebe Sonne nämlich nach uns aufsteht, ist jetzt endlich wieder möglich: Tageslicht ins Zimmer lassen und aufwachen, weil es so hell ist. Das hebt die Laune schon am Morgen. Pluspunkte gibt es für ein gekipptes Fenster, durch das wir die Vögel zwitschern hören können.