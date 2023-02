Somni-was?

Erstmal vorab: Falls ihr zu den Betroffenen gehört, schämt euch nicht. Viel eher solltet ihr wissen, dass ihr was ganz Spezielles seid. Tatsächlich reden nämlich nur etwa fünf Prozent aller Erwachsenen im Schlaf! In der Fachsprache bezeichnet man das Sprechen während des Schlafens als Somniloquie. Sie tritt bei etwa 50 Prozent aller Kinder auf, die meisten verlieren sie aber in der Pubertät.