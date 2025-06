Ehrlich sein

Redet nicht lange um den heissen Brei herum und macht keine gute Miene zum bösen Spiel. Sagt direkt, dass ihr gerade keinen guten Tag habt. Euer Gegenüber ist im ersten Moment vielleicht überrumpelt, weiss jetzt aber, wieso ihr vorhin schon so gereizt gewirkt oder euch einfach tagelang nicht gemeldet habt. Wie man am besten auf so einen Satz reagiert? Fragen, wie man helfen kann. Gar nicht mal so schwer, oder?