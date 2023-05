1. Her mit der Bucket List!

Wollen wir weniger am Handy kleben, dürfen wir uns fragen: Wovon will ich eigentlich mehr? Denn oft greifen wir auch aus Langeweile oder Stress zum Gerät. Und wissen gar nicht so recht, was uns guttun oder erfüllen würde. Ideal hierfür ist eine Liste mit Dingen – egal, ob kleine oder grosse –, die wir in unser Leben integrieren wollen. Fotografieren? Freunde einladen? Ein Buch schreiben? Liegt der Fokus auf der Gestaltung unseres echten Lebens, wird das Smartphone schneller langweilig.