Selbstliebe trainieren

Mit Sicherheit ist es keine einfache Zeit, Selbstliebe zu empfinden – gerade deshalb aber umso wichtiger! Doch was bedeutet es überhaupt? Es ist einleuchtend, dass Selbstliebe nichts mit Narzissmus zu tun hat, sondern viel mehr mit der Akzeptanz gegenüber unserem Körper und unserer Persönlichkeit. Genau das macht es wahrscheinlich so schwierig. Wir denken, sobald wir so und so viel wiegen, oder dieses und jenes erreicht haben, DANN sind wir glücklich und zufrieden. Doch das ist eine Illusion! Selbstliebe beginnt mit den richtigen Gedanken – und im Hier und Jetzt. Wenn wir ständig eine Stimme im Kopf haben, die uns kritisiert und runtermacht, hilft es auch nichts, exzessiv Sport zu treiben oder sich unters Messer zu legen – die Stimme findet immer irgendetwas, das es zu bemängeln gibt. Deshalb kommt es auf die Einstellung an: Wir müssen negative Gedanken durch positive ersetzen und die innere Haltung grundlegend ändern. Klingt einfach? Ist es eigentlich auch, aber es braucht ein bisschen Geduld. So gelingt es: