Geht es nicht jedem so: An manchen Tagen haben wir das Gefühl allein mit den Fingerspitzen Bäume ausreissen zu können, an anderen zweifeln wir dagegen schon beim morgendlichen Auftragen der Mascara an unseren allgemeinen Fähigkeiten. Wenn es an den Tagen, an denen wir uns selbst schon scheisse finden, auch noch Kritik von aussen hagelt, ist das sensible Herz schnell mal entzwei. Vor allem im Job kann das ziemlich unangenehm werden. Denn wer möchte vor den Kollegen oder dem Boss schon wie ein kleines Sensibelchen wirken? Eben – niemand. Um genau das zu verhindern, können wir anfangen, unser empfindliches Herz zu trainieren. Das hilft dabei, unser Selbstbewusstsein zu stärken und uns nicht bei jeder kleinsten Kritik persönlich angegriffen zu fühlen.