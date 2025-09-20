Sollten wir Freunde à la Marie Kondo ausmisten?

Passt er/sie noch zu mir?

Es ist wie mit dieser einen Jeans, in die wir zuletzt vor fünf Jahren gepasst haben, die aber immer noch ihren Ehrenplatz in der Schublade hat. Weil es mal so schön war mit ihr. Und weil es vielleicht irgendwann einmal wieder so schön werden könnte. Seien wir ehrlich: Wird es nicht. Zumindest nicht mit ihr. Aber vielleicht mit einer neuen Lieblingsjeans.