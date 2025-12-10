Warum sollten wir so oft wie möglich lesen?

4. Höhere Lebenserwartung

Ja, ihr habt richtig gelesen. Neben regelmässiger Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung wirkt sich auch die kognitive Wirkung des Bücherlesens positiv auf unsere Lebensdauer aus. Laut einer US-amerikanischen Studie sollen Bücherwürmer im Durchschnitt 23 Monate länger leben. Der Grund dafür ist, dass Bücher einen grösseren Nutzen als Zeitschriften oder Online-Lektüren haben, weil ein Schmöker unsere Fantasie anregt und gleichzeitig unsere kognitiven Fähigkeiten fördert. Darum gehen die Forschenden davon aus, dass uns das Lesen von Büchern einen Überlebensvorteil bietet, indem es unseren kognitiven Status auf Trab hält. Denn dieser ist wichtig, um möglichst lange selbstständig und selbstbestimmt im Alter zu leben.