Was bedeutet es, ein Mann zu sein?

Das kann man dagegen tun

In der Studie meinte über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung (55%), dass diese Normen und Werte hauptsächlich durch Filme und Popkultur geprägt wurden. Genau deshalb stand am vergangenen Filmfestival in Zürich die inklusive Darstellung von Männlichkeit in Filmen unter anderem im Mittelpunkt. Das, um diesen Vorstellungen von Liebe und Romantik entgegenzuwirken. Denn in der Studie konnte Bumble auch herausfinden, dass 47% der Befragten Personen finden, gesunde Beispiele moderner Männlichkeit in Filmen können das Verhalten im realen Leben beeinflussen.