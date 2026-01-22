Welche Heilsteine geben Good Vibes?

Die angesagte It-Bag, das neuste Jackenmodell frisch aus New York, oder das iPhone 16, bevor es überhaupt dem dem Markt ist? Pfff, alles unwichtig. Wer heute etwas auf sich hält, der trägt Heilsteine mit sich herum, schmeisst sie in sein Wasser, legt sie unter sein Kopfkissen oder streicht sie über seine Haut. Hauptsache es glänzt und sieht hip aus. Aber ist das wirklich schon alles? Glaubt man dem riesigen Hype aus den USA, dann lösen die Kristalle auch noch jede Menge Probleme, von unreiner Haut bis zu Angstzuständen. Wir verraten euch die Superkräfte der verschiedenen Edelsteine. Ob sie funktionieren, muss allerdings jeder für sich selbst herausfinden.

Rosenquarz