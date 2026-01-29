Welche Meditation passt zu euch?

Vipassana

Vipassana ist in der buddhistischen Tradition verankert, wird aber auch von vielen Nicht-Buddhisten praktiziert. Besonders die Schweigeretreats in Thailand sind bei Touristen sehr beliebt. Worauf genau sie sich da einlassen, wissen allerdings die wenigsten. Denn die meist 10-tägigen Aufenthalte im Meditationszentrum oder Kloster sind kein Zuckerschlecken. Im Grunde genommen wird auch beim Vipassana Achtsamkeit, also die bewusste Wahrnehmung von Körper und Geist trainiert. Das oben erwähnte MBSR basiert zu einem grossen Teil auf Vipassana. Letzteres ist aber nur schon aufgrund der längeren Dauer intensiver. Ziel ist hier nicht viel weniger als tiefe Einsichten und ein neuer Blick auf das Leben.