Wenn der Geist wach ist, aber der Körper noch schläft

Was passiert im Körper?

In der Nacht sind wir verschiedenen Schlafphasen ausgesetzt. Eine davon ist der REM-Schlaf, in welchem besonders intensiv geträumt wird. Die Gehirnaktivität steigt dann und ist ein einigen Bereichen vergleichbar mit dem Wachzustand. Damit Bewegungen in den Träumen nicht in der Realität ausgeführt werden, wird die Muskulatur im REM-Schlaf von einem Zentrum im Hirnstamm aktiv blockiert. Normalerweise schaltet das ganze Gehirn beim Aufwachen in den Wachmodus.