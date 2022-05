Warum wir nicht vor dem TV einschlafen dürfen

Das schlimmste Übel in puncto Schlafqualität ist allerdings zu viel Licht. Forschende der Harvard University und der University of Surrey haben herausgefunden, dass Personen, die sich abends regelmässig hellem Bildschirmlicht aussetzen, den Beginn ihrer körpereigenen Melatoninsynthese unterdrücken. Der Organismus schüttet das sogenannte Schlafhormon aus, sobald es dunkel wird. Indem wir uns aber tagtäglich hellen Bildschirmen aussetzen, hemmen wir die Melatoninproduktion. Die Folge: Obwohl unser Körper erschöpft ist, ist es unser Geist nicht, weil eine anregende Serie unser Gehirn wach hält. Hinzu kommt, dass wenn wir den Bildschirm vor dem Einschlafen nicht ausschalten, unser Schlaf unterbrochen wird. Zum Beispiel dann, wenn eine neue Episode beginnt oder sich die Lautstärke aufgrund einer Werbung verändert. Gehen wir danach ins Bett, können wir nicht einschlafen oder wachen in der Nacht ständig auf. Hinzu kommen am nächsten Tag schlechtere kognitive Leistungen, wie Erinnerungs-, Aufmerksamkeits- oder Orientierungsprobleme.