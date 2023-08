Stonewalling sollte früh angesprochen werden, je länger es stattfindet und sich manifestiert, umso mehr verschlechtert es die Paarkultur. Eine mögliche Lösung ist, zu betrachten, was hinter der Stressreaktion steht: Wovor hat die Person so Angst? Sobald die Person die Ursache erkennt, kann sie lernen, die eigenen Bedürfnisse und Interessen in die Beziehung einzubringen, auch wenn das Gegenüber andere Bedürfnisse hat. Und so auch lernen, die eigenen Gefühle anzusprechen. Sobald sämtliche Bedürfnisse auf dem Tisch liegen, kann das Paar damit umgehen: Plötzlich sind Dinge möglich, die vorher durch all die Befürchtungen zugeschüttet waren. Es werden kreative Lösungen gesucht und gegenseitiges Verständnis und Interesse spürbar. Daran wächst die Beziehung.