Wie sieht die ideale Berührung, Umarmung aus?

Umarmt zu werden, geht mit einem niedrigeren Cortisolspiegel – also weniger Stress – einher. Das zeigt eine Studie an Versuchspersonen, die 20 Sekunden lang umarmt worden waren. Eine andere Studie ergab, dass die optimale Dauer für eine stimmungsaufhellende Umarmung eher bei 5 Sekunden liegt. So ganz klar sagen lässt sich also nicht, welches die optimale Dauer ist. Jeder Mensch hat schliesslich sein eigenes Empfinden, wie nah er andere gerne an sich heranlässt. Wissenschaftler*innen haben aber auch objektive Faktoren gesucht, die Hinweise auf die ideale Umarmung geben könnten. So wiesen Forscher*innen der japanischen Toho-Universität durch Überwachung der Herzfrequenz von Neugeborenen nach, dass die Umarmung eines Elternteils mit «mittlerem Druck» am besten beruhigt – und zwar sowohl die Babys als auch die Eltern. Länger als 25 Sekunden dauerte die Knuddelei in den japanischen Familien nicht, berichteten die Forscher*innen. Dann würden die Kinder unruhig.