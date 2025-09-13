Wie werden wir schlechte Gewohnheiten los?

Schritt 3: Alte durch neue Gewohnheiten ersetzen

Kommen wir trotz Schritt 2 in Verlegenheit oder ist eine Änderung des Kontexts nicht möglich, weil wir zum Beispiel weniger fernsehen wollen, den TV deshalb aber nicht in den Keller stellen möchten – dann gibt es einen weiteren Trick. Wir ersetzen alte Gewohnheiten durch neue. Es fällt unserem Hirn nämlich leichter, sich an neue Dinge zu gewöhnen, als sich von alten zu verabschieden. Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Statt den Einschaltknopf der Fernbedienung zu drücken, sobald wir auf dem Sofa sitzen, einfach ein Buch zur Hand nehmen. Kleiner Zusatztipp: Das fällt leichter, wenn das Buch bereits auf dem Sofa liegt und die Fernbedienung in einer Schublade verstaut ist.