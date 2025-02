Unerwünschte Nebenwirkungen

Welche Lebensmittel du nicht miteinander kombinieren solltest

Viele Lebensmittel ergänzen einander in ihrer Wirkung. Doch einige Kombinationen können sogar schaden. Eine Ernährungsberaterin erklärt, was du getrost kombinieren kannst, was zusammen mit Medikamenten sogar gefährlich wird – und was die Verhütung beeinflussen könnte.