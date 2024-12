14 Momente, die keiner Mama peinlich sein müssen

6. Quengeleien zum falschen Zeitpunkt

Das allersüsseste, allerliebste Baby will genau an dem Nachmittag, an dem die anspruchsvolle Tante zu Besuch kommt, partout nicht still und süss daliegen. Soll die Tante denken, was sie will. Ihr macht das schon gut und müsst das überhaupt nicht rechtfertigen. Babys sind eben manchmal laut und manchmal unberechenbar. Man muss sich dafür nicht schämen.