Dank diesen Tricks probieren Kinder neue Lebensmittel

Manchmal scheint es, als wüssten kleine Kinder ganz genau, welche Nahrungsmittel gesund sind. Doch anstatt sie zuhauf zu essen, werden sie konsequent verschmäht. Es gibt wohl kaum eine Familie, in der es am Esstisch nicht immer wieder mal zu kleineren und grösseren Dramen kommt, weil das Kind beschlossen hat, fortan auf Gemüse zu verzichten. Probieren die Eltern dennoch, das Kind irgendwie dazu zu bewegen, die gesunden Lebensmittel zu essen, landen diese nicht selten in hohem Bogen auf dem Boden.