Das dadurch entstehende Defizit sei später schwer wieder wett zu machen, so die Hauptautorin der Studie, die verhaltenstherapeutische Kinderärztin Jenny Radesky von der University of Michigan in Ann Arbor. Diese Kinder lernen in der Folge schlechter, ihre Emotionen zu zügeln, unangenehme Situationen auch mal auszuhalten oder Gefühle zu regulieren. Das ist nicht nur für sie selbst belastend, es kann sich sogar negativ auf den Schulerfolg auswirken und ein erfolgreiches Miteinander mit Gleichaltrigen sabotieren.