Das können wir uns von indigenen Völkern abschauen

Um dieser in der Erziehung mehr Platz zu gewähren, können wir uns ein Beispiel an indigenen Völkern nehmen. Zu diesem Schluss kam die US-Journalistin Michaeleen Doucleff, nachdem sie mit ihrer 3-jährigen Tochter Rosie indigene Kulturen auf drei Kontinenten besucht hat. Sie lebte in einem mexikanischen Maya-Dorf, in der Arktis bei den Inuit und bei einer Hadza-Familie in Tansania. Über ihre Erlebnisse berichtet sie im Buch «Kindern mehr zutrauen».