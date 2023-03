An diese fünf Hausregeln müssen sich Madonnas Kids halten

Was es bei Madonna daheim jedoch gibt, sind fünf Hausregeln, an die sich ihre Kinder halten sollen. Diese sind erstaunlich unspektakulär, haben aber durchaus ihre Berechtigung. Hier erfahrt ihr, was sich die Queen of Pop im familiären Umgang wünscht, weshalb dies Sinn macht und wie ihr Madonnas Regeln in euren Alltag integrieren könnt.