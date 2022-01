Der Grund dafür liegt im zusätzlichen Gewicht, das man während der Schwangerschaft mit sich herum trägt. Die Schwangerschafts-Kilos drücken mehrere Monate lang zunehmend auf die Füsse. Dies kann dazu führen, dass der Fussbogen sich abflacht. Der Fuss wird also ein paar Millimeter länger. Ausserdem sorgen die Schwangerschaftshormone dafür, dass sich die Bänder lockern. Was im Becken einer komplikationsfreien Geburt zuträglich ist, wirkt sich auf die Füsse jedoch so aus, dass sie breiter werden können. Gut möglich also, dass manche Frauen nach der Schwangerschaft mit einem etwas grösseren Fussabdruck unterwegs sind also bevor sie Mutter wurden.