Es liegt in der Natur von Kindern, dass sie die Welt nicht nur mit Augen, Ohren und Händen erkunden – sondern gerne auch mit dem Mund. Dabei geschieht es ganz schnell, dass kleine Teile verschluckt werden. Geschieht dies bei einer Knopfbatterie, sollten Eltern mit ihrem Kind sofort den Notfall aufsuchen, um die Batterie schnellstmöglich entfernen zu lassen. Denn sonst können bleibende Schäden entstehen. Die Batterien können Verbrennungen und Verätzungen im Körperinnern verursachen. «Steckt die Knopfzelle in der Speiseröhre fest, kann Strom durch das feuchte Gewebe fliessen», heisst es in einem Info-Beitrag auf NDR. «Mögliche Folgen sind Verbrennungen und Verätzungen. Wird das Gewebe so weit zerstört, dass die Speiseröhre nicht mehr dicht ist, können Bakterien zum Herzen, der Lunge und in die Blutgefäße übertreten. Das kann zu einer lebensgefährlichen Blutvergiftung oder schweren Entzündungen führen.