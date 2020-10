Auch beim Essen haben Menschen im Wachstum einen besonders grossen Bedarf an Regelmässigkeit. Denn der Energiespeicher von Kindern hält noch nicht so lange an, wie der von Erwachsenen. Snacks zwischendurch dürfen nicht nur sein, sondern machen sogar Sinn. Sie unterstützen Fitness und Konzentration. Wieso richtet ihr euren Kindern nicht eine Früchteschale oder einen Gemüseteller ein, an dem sie sich tagsüber nach Lust und Laune bedienen können. Denn ihr kleiner Körper spürt oft ganz genau, wann er Nachschub braucht.