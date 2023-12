Noch klarer sei die Sache bei Kindern, so Jens Acker. «Ich wundere mich sehr, dass Menschen gerade ihren Kindern irgendetwas selber geben, von dem sie nicht verstehen, was sie eigentlich genau machen.» Gerade bei Kindern müsse man genau wissen, ob das jetzt eine andere Störung sei, ob man da etwas mit einem falschen Ansatz behandle. «Und dann die Frage der Reinheit einer Substanz, also gebe ich einem Kind irgendein nicht kontrolliertes Produkt.» Davon werde von Kinderärzten und auch von Schlafmedizinischen Experten eindeutig abgeraten. Melatonin gehöre definitiv in die Hände von Fachpersonen.