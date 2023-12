Genderneutrale Vornamen für Dezember-Babys

Talin: Dieser Name erinnert an die estnische Hauptstadt Tallinn. Er hat jedoch einen ganz anderen Ursprung. Er ist rätoromanisch und bedeutet «an Weihnachten geboren». Übrigens ist der Name genderneutral, geht also sowohl für Buben wie für Mädchen. Weitere tolle Ideen für rätoromansiche Vornamen findet ihr im Artikel: «Diese ganz seltenen Vornamen kommen aus der Schweiz».