Die erste Aufmerksamkeit immer dem grösseren Kind geben

Wenn das grössere Kind in die Schule gehe und das kleinere mit Mama oder Papa oder sonst einer Betreuungsperson daheim sei, habe es ja deren ungeteilte Aufmerksamkeit. Also könne man dem kleineren auch mal sagen, «du hast jetzt Pause», wenn das grössere heimkommt, mit der Aussicht, dass das kleinere ja später wieder seine Zeit bekomme. «Das jüngere Kind ist dann vielleicht frustriert, aber das darf man ihm zutrauen», sagt Csilla Kenessey Landös. «Und wichtig: Auch das Umfeld sollte so vorgehen, zum Beispiel wenn Gäste kommen: zuerst das erstgeborene Kind begrüssen, erst danach die jüngeren Geschwister.»