Ok, ernsthaft, darauf haben wir gewartet. Endlich sagt uns mal jemand, wie wir gute Eltern sein können! Und es hat nichts mit Leseniveaukontrolle, Tischmanierenvermittlung oder Sportpokalsammlerei zu tun. Die klinische Psychologin Nadene van der Linden fasst in einem Text zusammen, an welchen Anzeichen sie gute Eltern sofort erkennt. Da sie das ganze auf Englisch macht, haben wir für euch das Wichtigste übersetzt und zusammengefasst. Die folgenden sieben Punkte entlarven euch als «awesome parents».