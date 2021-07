Auch der gesundheitliche Aspekt ist erwähnenswert. Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Hunde sich positiv auf die körperliche und psychische Gesundheit von Kindern auswirken können. So stärken sie durch den Dreck und die Bakterien, die sie in den Haushalt bringen, das Immunsystem. Sie fördern auch die seelische Entwicklung und soziale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen. So zeigte eine Studie der französischen Universität Besançon, dass junge Hundebesitzer weniger zu Aggressivität neigen. Kein Wunder, denn ein Hund nimmt einen so, wie man ist. Und diese bedingungslose Liebe tut einer jungen Seele extrem gut. Natürlich ist es äusserst schmerzhaft für alle, wenn der treue Vierbeiner irgendwann stirbt. Wie man mit Kindern über den Tod sprechen kann, erklären wir euch hier und hier.