Sonya Kraus erzieht ihre Söhne genderneutral

Über solche genderneutralen Ansätze von Stars freuen sich auch Expertinnen wie die Leiterin des Fachbereichs Gender und Diversity an der Universität St. Gallen, Prof. Dr. Christa Binswanger, wie sie in einem Interview mit www.schweizer-illustrierte.ch sagt, denn: «Als Kind verschiedene Fähigkeiten auszuprobieren und einzuüben könnte dazu beitragen, dass die Berufswelt nicht so geschlechtstypisch geprägt bleibt, wie sie dies heute ist.»