Griffbereites Putzzeug

Wenn das Chaos dann doch mal da ist, dieses am besten sofort im Anschluss an die Fahrt beseitigen. Denn wie wir bei Tanja Szewczenko sehen können (und aus eigener Erfahrung wissen): Sonst staut sich sehr schnell sehr viel an … Am besten gelingt das, wenn die Putzutensilien schon parat stehen: zum Beispiel ein Staubsauger, Lappen und Eimer in der Garage und/ oder ein kleiner Handstaubsauger direkt im Auto, für den Notfall vielleicht noch eine Packung Einwegputztücher.