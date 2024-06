Kennt ihr eine Frau, die Mirea heisst? Höchst wahrscheinlich nicht. Denn der Vorname, den Dania und Tiziana Gulino (27) für ihre Tochter gewählt haben, ist ausgesprochen selten. Wo dieser klangvolle Dreisilber seine Ursprung hat und welche Bedeutung der Name in sich trägt, ist nicht vollständig geklärt. Manche Quellen geben an, es sein eine mexikanische Abwandlung des Vornamens Maria. Andere jedoch sehen in Mirea eine Kurzform des spanischen Namens Mirella, das seinen Ursprung im romanischen «mia biala» haben soll und «die Wunderschöne» bedeutet.