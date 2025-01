Sein Team verglich Schreitagebücher von Eltern während der ersten drei Monate mit ihrem Baby. So gelang es den Wissenschaftlern, Mittelwerte zu eruieren, die wohl über alle Länder hinweg gelten: Im Durchschnitt schreien Babys in den ersten vier bis fünf Lebensmonaten zwei Stunden am Tag. In der sechsten Lebenswoche erreicht die Schreidauer einen Höhepunkt von 2 Stunden und 15 Minuten am Tag, dann wird das Schreien kontinuierlich weniger.