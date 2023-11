2. Eine Liste

Wenn man nicht weiss, was man kochen soll, hilft es, in der Küche eine Liste zu führen mit Menüs, die alle mögen. Diesen Tipp haben wir von Kochbuchautorin Nadja Zimmermann. Dasselbe Prinzip funktioniert für Familienzeit: Ina Blanc empfiehlt, positive Aktivitäten aufzuschreiben und täglich etwas davon umzusetzen. «Es müssen keine grossen Ausflüge sein. Oft reicht es, zehn Minuten am Tag zusammen zu lachen, um die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken.»