Wenn Eltern die Namenswahl für ihr Baby bereuen

Die Namenswahl für ein Kind ist eine der schwierigsten Aufgaben für werdende Eltern. Der ausgewählte Name wird den neuen Menschen durch sein ganzes Leben begleiten. Entsprechend kann der falsche Name für ein Kind eine grosse Hürde darstellen. Viele Namen sind mit Vorurteilen belastet, die sogar den schulischen oder beruflichen Erfolg beeinflussen, laden zu Hänseleien ein oder werden plötzlich so beliebt, dass das Kind seinen Vornamen mit vielen Bekannten teilen muss. Man denke nur an all die Sandras aus den 70er- und die Kevins aus den 90er-Jahren.