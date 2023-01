So vermeidet man den Vornamen Super-GAU à la Kylie Jenner

So vermeiden Eltern peinliche Vornamen

Dass Namen in einer Sprache keine Probleme machen, in einer anderen dagegen undenkbar wären, kommt vor. Meist empfinden die betroffenen Kinder dies nicht als tragisch – sie leben ja in ihrem eigenen Sprachraum und kommen wohl kaum mit der Bedeutung ihres Namens in anderen Sprachen in Berührung.