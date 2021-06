Auch Filmstars spannen immer wieder ihre eigenen Kinder für ihre Filmprojekte ein. Rumer Willis, 32, stand erstmals mit 7 Jahren in «Now And Then» mit ihrer Mutter Demi Moore, 58, vor der Kamera. Will Smith, 52, hatte schon beide seine Kinder in jungen Jahren als Co-Stars an seiner Seite: Tochter Willow, 20, war mit 7 in «I Am Legend» zu sehen, Sohn Jaden, 22, mit 9 in «Das Streben nach Glück». Lilly Rose Depp, 21, war zweimal mit Papa Johnny, 57, auf der grossen Leinwand zu sehen: mit 15 in «Tusk» und mit 17 in «Yoga Hosers».