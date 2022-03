Die siebenjährige Rose sei derzeit in einer Phase, in der sie alles wissen wolle. Und in der ihr die Antwort ihrer Mama Scarlett Johansson (37) dann auch mal peinlich sei. Sie frage, warum sie die Augenbrauen zupfe, ihre Wimpern tusche oder wofür Tampons seien, erzählt der Hollywood-Star in einem aktuellen Album mit «InStyle». «Kürzlich fragte sie mich, warum ich meine Unterhose in die Pospalte schiebe, und ich erklärte ihr, das sei, damit mit man keine Linie auf der Hose sehe, welche die Unterhose abzeichnet.» Worauf ihre Tochter antwortete: «Du trägst Unterwäsche und willst nicht, dass man das weiss? Das ist komisch.» Richtig peinlich sei sie ihrer Tochter allerdings vor allem, wenn sie mit ihr auf den Schulbus wartet: «Wenn er kommt, mache ich einen kleinen Tanz, das mag sie nicht besonders», erzählt die Schauspielerin in der Show von Star-Moderator Jimmy Fallon.