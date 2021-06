Darüber, wer der biologische Vater der Buben ist, schweigt ihre Mutter – was in Hollywood immer wieder zu wildesten Spekulationen führt. Seit Jodie Foster in ihrer Dankesrede an den Golden Globes 2013 Mel Gibson, 65, mit den Worten «Du weisst, dass du mich gerettet hast» dankte, gilt er als heisser Kandidat für die Vaterschaft. Wie auch immer – beruflich scheint es jedenfalls den älteren Sohn Charles auch ins Filmbusiness zu ziehen. Er habe Interesse am Schauspiel, könne sich aber auch vorstellen, Drehbuchautor zu werden, erzählte die stolze Mama kürzlich in einem Interview.