Anhängerin der «Fleischfresserdiät»

Dass Heidi wirklich nichts unversucht lässt und auch zu - sagen wir mal, gewöhnungsbedürftigen - Mitteln greift, zeigt sie ebenfalls auf ihrem Instagram-Profil, wo sie rohe Leber und Bullenhoden verdrückt. Diese Woche wurde sie nun auf den Strassen von Los Angeles beim Knabbern an einem besonderen Snack fotografiert: einem rohen Bisonherz. Auf Nachfrage des «People»-Magazins outet sich die «The Hills»-Darstellerin als Anhängerin der sogenannten «Carnivore Diet», zu deutsch «Fleischfresserdiät». Wie es der Name suggeriert, besteht sie in erster Linie aus Fleisch, insbesondere auch aus Innereien, und diese dürfen gern auch roh verzehrt werden.