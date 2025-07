An diese Regeln muss sich Prinz George später halten

Der Nachfolge-Druck ist zwar nicht mehr so gross, wie in früheren Jahrhunderten: In der britischen Thronfolge hat es schliesslich genügend andere Royals, die George eines Tages folgen könnten. Und trotzdem: Schon in wenigen Jahren wird die Weltöffentlichkeit auf George schauen und rätseln, wen er datet. Und wenn er in einer Partnerschaft ist: Wann er heiratet. Und wenn er verheiratet ist: Wann die Kinder kommen. Bei Prinzessin Kate wurde sogar nach drei Kindern noch bei jedem Griff an den Bauch gerätselt, ob das nächste Royal-Baby unterwegs ist. Und auch der Druck, mindestens einen männlichen Nachkommen zu haben fällt weg. Mädchen werden mittlerweile auch im britischen Königshaus in gleicher Weise in der Thronfolge berücksichtigt wie Buben.