Prinz Louis zeigt sich überraschend in neuem Look

Trägt Prinz Louis die Hosen von Prinz George nach?

Entsprechend überraschend kommt nun aber auch der neue Look von Prinz Louis, schliesslich ist der jüngere Bruder von George erst fünf Jahre alt. Über den Grund, wieso Louis bereits so früh von der Tradition abweicht, kann nur spekuliert werden. Da wäre zum einen die etwas weniger wichtige Rolle von Louis in der britischen Thronfolge – gut möglich, dass Kate und William bei Prinz George als zukünftiger König länger an der Tradition festgehalten haben. Vielleicht ist es aber auch einfach der Nachhaltigkeitsgedanke von Prinzessin Kate? Denn einige Medien wie etwa «RTL» oder «Bild» wollen die Hosen von Prinz Louis wiedererkannt haben – auf einem offiziellen Porträt vom Januar 2020 mit Queen Elizabeth II., Prinz Charles, Prinz William und Prinz George, der ebendiese Hosen tragen soll.