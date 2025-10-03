Auch diese Royals wurden bereits als Kind Thronfolger

Entsprechend gross war das Interesse an Jacques schon von Geburt an. Etwas, das dem Prinzen oftmals gar nicht so recht zu sein scheint. Fürstin Charlène (47) beschrieb ihren Sohn einmal als «zurückhaltend und von Natur aus sehr ruhig», während seine Schwester eher «neugierig» sei. Mit gerade einmal zehn Jahren hat er aber auch noch mehr als genug Zeit, sich an die Öffentlichkeit zu gewöhnen. So wird er zwar Fürst, sobald sein Vater abdankt oder stirbt. Bis zu seinem 18. Geburtstag im Jahr 2032 würde aber ein Regent oder eine Regentin die Amtsgeschäfte führen.