Ihre Eltern Carole und Michael Middleton

Bereits im normalen Alltag unterstützen Carole (68) und Michael Middleton (74) ihre Tochter Kate und den Schwiegersohn William bei der Kinderbetreuung, passen regelmässig auf George, Charlotte und Louis auf, die sich auch gewohnt sind, bei ihren Grosseltern zu übernachten. Mit dem Auto sind es zwar rund 40 Minuten von Bucklebury, wo Carole und Michael Middleton wohnen, bis zum Adelaide Cottage bei Schloss Windsor. Für helfende Eltern beziehungsweise Grosseltern aber eine machbare Entfernung. Erst recht, wenn man in seiner Rolle als Grossmutter so aufzugehen scheint, wie Carole Middleton. So verriet sie vor drei Jahren in einem Interview: «Ich koche mit den Kindern und wir tanzen gerne, wir albern herum und machen Fahrradtouren.»