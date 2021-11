Es ist kein Geheimnis, die bürgerlichen Frauen, die in königliche Kreise heiraten, bewegen viel in der Royal Family von Grossbritannien. Herzogin Catherine, 39, schafft es gefühlt mit Links, an der Seite von Prinz William, 39, die Monarchie zu modernisieren und ihr auch für die Zukunft ein Sinn – ergo eine Daseinsberechtigung – zu geben. Herzogin Meghan, 40, wiederum hat, obwohl sie viele Hater auf den Plan ruft, in der königlichen Familie einige revolutionäre Änderungen angestossen: das offene Gespräch über Missstände beispielsweise.