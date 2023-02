2018 zeigte sie sich nicht nur in den Sozialen Medien beim Abpumpen von Muttermilch, sie liess sich in dieser Situation sogar vom Magazin «Girls, Girls, Girls» aufs Cover hieven. Die Aussage: «Die Mutterschaft hört in keiner Situation auf. Eine Pause davon gibt es nicht.» Denn McAdams posierte für dieses Bild in einem Outfit von Versace und Schmuck von Bulgari.