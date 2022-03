Disziplin und Ordnung: Cristiano Ronaldo ist ein äusserst strenger Vater. Obwohl er seinen Kindern alles bieten könnte, was sie sich wünschen, versucht er, sie nicht zu verwöhnen, sondern ihnen wichtige Werte zu vermitteln. So darf Cristiano Ronaldo junior noch kein eigenes Smartphone haben, obwohl er sich das schon ewig lange wünscht. Damit die Kinder erkennen, dass der Luxus, in dem sie leben, nicht selbstverständlich ist, reist Ronaldo mit ihnen regelmässig nach Madeira, wo er in einer kleinen Gemeinde in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. So sehen sie, wie anders die Kindheit ihres Vaters verlaufen ist. In einem Interview erklärte Ronaldo, dass ihm diese Botschaft extrem wichtig sei. Er hält darüber sogar an der Elite-Schule seines ältesten Sohnes vor all den wohlhabenden Kindern Vorträge. Die Bildung seiner Kinder ist Cristiano Ronaldo das Wichtigste. Schlechte Noten soll er absolut nicht tolerieren. Ebensowenig unfreundliches oder respektloses Verhalten. Selbst wenn Cristiano Ronaldo junior in der Schule gemobbt wird, muss er freundlich reagieren. Sein Vater möchte, dass er lernt, mit Neidern umzugehen. Verboten sind ausserdem Fast Food und Ungesundes. Für die Ernährung ist ein privater Koch zuständig.



Das innere Kind bewahren: Bei allen Regeln, auch in Cristiano Ronaldo steckt noch immer ein inneres Kind, das Spass am Spielen hat. Das beweist der Weltfussballer immer wieder mit süssen Instagram-Posts, welche ihn bei Freizeit-Aktivitäten oder in privaten Situation mit den Kindern zeigen. Zu Weihnachten sorgte Georgina für einen Lacher, als sie das Familienfoto postete, auf dem Cristiano mit seiner gesamten Rasselbande im roten Pyjama um den Weihnachtsbaum sitzt. Lieben, Lachen, Leben und Geniessen sind Tugenden, die Cristiano Ronaldo ebenfalls beherrscht.